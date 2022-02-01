Токио, 1 февраля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Бывший губернатор столицы Японии — города Токио — Синтаро Исихара скончался на 90-м году жизни. Об этом 1 февраля сообщает телеканал NHK.

MCSN ADAM YORK, USN Синтаро Исихара

При этом причины смерти экс-градоначальника японской столицы в настоящее время не уточняются.

Отметим, Синтаро Исихара находился на посту токийского губернатора четыре срока, уйдя в отставку в 2012 году. Как считают многие наблюдатели, именно его активная позиция в ситуации со спорными островами Сенкаку (Дяоюйдао) стала причиной эскалации между Японией и Китаем в этом вопросе.