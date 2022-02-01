Москва, 1 февраля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Президентом Армении, возможно, станет нынешний министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.

Mfa.am Арарат Мирзоян

«Сейчас, скорее всего, в качестве преемника Армена Саркисяна можно рассматривать Арарата Мирзояна. Это человек, играющий роль «комиссара» при Николе Пашиняне. Он эту функцию выполнял в армянском МИДе, он её выполнял в парламенте. И поэтому почему бы ему не поработать в этом качестве и на президентском поприще», — сказал эксперт.

Политолог предположил, что при голосовании в парламенте во время избрания нового президента парламентская оппозиция может оказать противодействие правящей партии, так как такой возможностью будет трудно не воспользоваться. Но насколько такое противодействие будет сильным, сейчас сказать сложно, отметил эксперт.

Напомним, что нынешний президент Армении Армен Саркисян подал в отставку.