1 февраля 2022 | Время чтения 7 мин

Всё, что может предложить Байден, — это еще три года — столько осталось до конца его первого и, возможно, единственного срока. Но сделка даже на таких условиях была бы лучше, чем ничего, была бы заслуживающей доверия как беспроигрышная, и поэтому должна быть приемлемой для обеих сторон.

Максим Исаев, , 11:04 — REGNUM Иран и США должны заключить соглашение о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий в собственных внутри‑ и внешнеполитических интересах. Без сделки наращивание нестабильности на Ближнем Востоке неизбежно, в результате в проигрыше окажутся и та, и другая сторона, а также весь регион. При наличии воли заключить тщательно продуманную взаимовыгодную сделку станет возможным, пишет Иэн Даджен в статье, вышедшей 1 февраля в The Strategist.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Правящему режиму Ирана сделка нужна, чтобы защитить себя от потенциальных угроз, как внутренних, так и внешних. США, особенно президенту Джо Байдену, соглашение необходимо по внутри‑ и внешнеполитическим причинам. Благодаря этому соглашению удастся предотвратить распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке и в достаточной степени «стабилизировать» регион, чтобы Вашингтон мог сосредоточиться на более важных приоритетах, а именно на Китае и России.

После нескольких месяцев утомительных длительных переговоров в Вене события прошлой недели свидетельствуют о том, что теперь обе стороны хотят заключить сделку как можно скорее. Свидетельством тому являются недавние сообщения о том, что Тегеран теперь готов вступить в прямые переговоры с Вашингтоном, а также уход на прошлой неделе заместителя специального посланника по Ирану Ричарда Нефью, антииранского ястреба, из переговорной группы США.

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Есть две причины, по которым Ирану необходимо как можно скорее заключать соглашение. Прежде всего это угроза нарастания общественного беспокойства из-за экономических проблем в Иране и связанных с ними изнурительных последствий COVID-19. Затем угроза потенциальных военных действий США и/или Израиля, если в Вашингтоне и Тель-Авиве придут к выводу, что Тегеран действительно намерен разработать ядерное оружие. Каждый из этих сценариев развития событий — как по отдельности, так и в совокупности — может стать серьезным вызовом для нынешнего иранского руководства и для режима в широком смысле.

Иранские медики перевозят тело умершего от коронавируса человека (сс) Mohammad Mohsenifar. Fars News Agency

Первичные и карательные вторичные последствия санкций США, введенных после того, как президент Дональд Трамп вывел США из СВПД в 2018 году, оказали разрушительное воздействие на экономику Ирана и его население. Произошло значительное падение производительности, внешняя торговля и инвестиции остаются сильно ограниченными, международные финансовые активы Ирана, оцениваемые примерно в $115 млрд, в основном заморожены; безудержная инфляция, в среднем превышающая 40% в 2021 году; а безработица примерно в трети провинций Ирана достигла двузначных показателей. Хотя в некоторых областях наблюдалось некоторое улучшение экономической ситуации, перспективы по-прежнему довольно мрачные.

Пандемия в значительной степени способствовала нынешнему плачевному состоянию иранской экономики. Вспышка COVID-19 в Иране оказалась самой серьезной на Ближнем Востоке, что отчасти усугублялось бесхозяйственностью, трудностями с покупкой сопутствующих лекарств и медицинского оборудования, несмотря на их освобождение от санкций, а также блокировкой со стороны администрации Трампа в начале 2020 года предоставления экстренного кредита в размере $5 млрд от МВФ, за которым обращался Тегеран для удовлетворения медицинских, связанных с COVID-19 потребностей.

Учитывая экономические перспективы Ирана, президент Ибрагим Раиси выбрал путь «экономики сопротивления» в ожидании восстановления экономики. Согласно нескольким источникам, большинство жителей Ирана готово терпеть это, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, в отсутствие приемлемого решения, связанного с СВПД. Однако нарастает обеспокоенность в связи с тем, что жесткое консервативное правительство Раиси может поставить идеологию выше прагматизма в поиске решений.

Проблема Раиси заключается в том, что при Байдене приемлемое прагматичное решение все чаще рассматривается как достижимое, и если его не реализовать, могут вспыхнуть масштабные народные восстания. Раиси хотел бы этого избежать.

Президент Ирана Ибрахим Раиси Kremlin.ru

Что касается нераспространения, то сомнительно, что правительство Раиси или его предшественника Хасана Рухани привержены или были привержены разработке ядерного оружия. Иранская программа обогащения урана в первую очередь направлена на то, чтобы заставить США присоединиться к соглашению. Однако у иранских лидеров не должно быть никаких сомнений в том, что, если США и Израиль придут к выводу, что намерение Ирана состоит в том, чтобы получить такое оружие или возможность его создать, они предпримут любые необходимые упреждающие действия, особенно военные действия, чтобы предотвратить это.

Есть две основные красные линии, пересекать которые Иран не должен, если он хочет предотвратить такое развитие событий. Первая — обогащение урана до 90%, или до оружейного уровня. В таком случае время прорыва от текущего уровня в 60% составит всего несколько недель. Вторая — разработка и испытание соответствующего детонатора, необходимого для проведения ядерного взрыва, а также ракеты или другой специализированной системы доставки. Такая разработка и тестирование заняли бы не менее года. Нет никаких известных доказательств того, что иранцы начали такое развитие; это почти наверняка было бы обнаружено, если бы они это сделали.

Есть несколько сценариев того, какие военные действия могут быть предприняты в случае пересечения красных линий. Можно указать одно: совместный удар США и Израиля, который включает не только ядерные объекты Ирана, но и другие военные активы и инфраструктуру, особенно ракетные, чтобы уменьшить способность Ирана проводить эффективные ответные действия против сторонников США, Израиля или стран Персидского залива. Цели будут находиться внутри самого Ирана, а также среди сторонников «второго фронта» и других проиранских ополченцев в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене.

ВВС Израиля U.S. Air Force

«Я ожидаю, что мишенью станут ключевые члены иранского руководства. Будет неизбежна смена руководства и, возможно, более масштабная смена режима», — отметил Даджен.

Хаос внутри Ирана, а также в региональном и глобальном масштабе будет носить масштабный и потенциально продолжительный характер. Никто этого не хочет: в таком случае проиграют все. Раиси не может позволить себе допустить никаких просчетов. Красные линии просто неприемлемы. Главной для него задачей должно быть скорейшее заключение приемлемой сделки. Обе стороны также понимают, что она должна быть взаимовыгодной.

Итак, что приемлемо? Иран выдвинул пять основных условий соглашения с США: никаких дополнительных условий, не связанных с ядерным оружием, таких как ракеты и «злонамеренная» деятельность; снятие всех санкций, связанных с ядерной сделкой, в том числе тех, которые были введены под другими предлогами; обязательство не вводить эти санкции ни под каким предлогом; временный процесс проверки снятия всех санкций, в том числе особенно в сфере транспорта, технологий, финансов и энергетики, а также обязательство о том, что США и другие подписавшие стороны не будут в одностороннем порядке выходить из соглашения в будущем.

Как минимум Байден должен сделать так, чтобы Тегеран снова подтвердил свое обязательство по СВПД, «что Иран ни при каких обстоятельствах не будет стремиться к обладанию ядерным оружием, разрабатывать или приобретать его», и чтобы это обязательство могло быть полностью проверено договоренностями о соблюдении СВПД и Международного агентства по атомной энергии.

Все указывает на то, что США согласны с первым требованием Ирана, чтобы не было новых условий. Однако маловероятно, что США и другие подписавшие стороны согласятся не допускать одностороннего выхода той или страны из соглашения в будущем. Такого условия в нынешнем соглашении нет, как и не является оно обязательным договором. Кроме того, Байден не может брать на себя обязательства за будущие американские администрации, особенно если в Белый дом придет республиканец.

Президент США Джо Байден (сс) The White House

Точно так же Байден не может обязать будущее правительство США не вводить ранее снятые санкции, даже если Иран полностью выполнит свои обязательства. Что Байден может сделать, так это взять на себя личное обязательство соблюдать букву и дух соглашения при условии, что Раиси сделает то же самое. Нет причин, по которым Раиси не должен взять на себя такое обязательство, как это сделал Рухани.

Наиболее вероятными областями серьезных разногласий являются определение того, какие санкции, введенные Трампом, связаны с СВПД, и согласование процесса промежуточной проверки. Предстоят трудные переговоры по обоим вопросам, и, несомненно, возникнут серьезные проблемы. Но прорыв возможен при наличии воли. В конечном счете, какая бы формула ни была принята, она должна быть подтверждена доверием, несмотря на очень большой его дефицит с обеих сторон.

Всё, что может предложить Байден, — это еще три года — столько осталось до конца его первого и, возможно, единственного срока. Но сделка даже на таких условиях была бы лучше, чем ничего, была бы заслуживающей доверия как беспроигрышная, и поэтому должна быть приемлемой для обеих сторон.