Москва, , 10:03 — REGNUM В результате внушительного подъма в декабре 2021 года и январе 2022 года нефть марки Brent достигла более чем семилетних максимумов, добравшись до уровня $90 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Котировки начинают февраль неподалёку от верхней границы расширенного вверх диапазона, расположившись в зоне $89,50 на торгах 1 февраля.

После столь энергичного роста общая картина рынка требует технической коррекции. Сырьевой сегмент действительно выглядит перегретым, особенно в свете последнего ралли, которое получило значимую подпитку со стороны геополитики.

В ходе предстоящего месяца фиксация прибыли будет действительно уместной, если градус напряжённости вокруг украинского вопроса спадёт, хотя в более широком контексте страны ещё далеки от разрешения проблемы.

Однако даже в случае отката медвежий потенциал, вероятно, будет ограниченным благодаря важной фундаментальной поддержке в виде более благоприятных показателей мирового спроса, чем многие опасались, ссылаясь на «Омикрон».

Кроме того, очевидно, что страны ОПЕК+ наращивают добычу на 400 тыс. баррелей в день лишь на бумаге, тогда как реальные мощности не позволяют экспортёрам выполнять оговорённые квоты.

Это сопровождается более низкими показателями предложения и тоже играют на руку нефтяным быкам.

Так, технически Brent может отступить и провести большую часть февраля в диапазоне $85−90. В случае попыток ухода ниже $85 ожидается возобновление покупок.

При этом в более долгосрочной перспективе вероятность движения цен в направлении психологического уровня $100 остаётся высокой», — считает эксперт.

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