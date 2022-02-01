Берлин, , 10:01 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено свыше 162,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 9 978 146.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончалось 188 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 117 974.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 7,705 млн человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 78 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.