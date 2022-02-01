Тбилиси, 1 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Депутаты основанной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) войдут в парламент республики для того, чтобы создать комиссию, которая будет изучать жалобы экс-президента на содержание в тюрьме. Об этом журналистам объявила глава парламентский фракции ЕНД Хатия Деканоидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Одним из основных направлений нашей парламентской деятельности, конечно, будет публичное уличение режима в том, как он обращается с Михаилом Саакашвили, используя репрессивные инструменты, т. е. то, как неоднократно обращались с ним режим и государственные институты», — сказала Деканоидзе.

Она отметила, что партия также продолжит организовывать уличные протесты весной, когда на улице потеплеет. Кроме того, депутаты от ЕНД планируют заниматься антикоррупционной деятельностью.

Напомним, ранее «националы» объявили, что прекращают бойкот парламента Грузии и начнут в нём работать. Весенняя парламентская сессия началась 1 февраля.