Москва, , 09:58 — REGNUM Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечили паломникам из Армении безопасное посещение древнейшего монастырского комплекса Амарас Армянской апостольской церкви. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Монастырь Амарас Armen Manukov

Российские миротворцы не только сопроводили паломников в монастырь, но и сами стали его гостями.

пресс-служба Минобороны РФ «Российские миротворцы приняли участие в информационном туре по уникальному комплексу, на котором им рассказали об истории создания и существования монастыря. В ходе экскурсии военнослужащие побывали во всех храмах комплекса, внутри монастыря, снаружи и сверху обошли стены крепости».

Монастырь Амарас, расположенный вблизи линии разграничения на территории Мартунинского района Нагорного Карабаха, основан в начале IV века и является одним из раннесредневековых христианских монастырей. В средневековой Армении был известным религиозным и культурным центром. Российские миротворцы регулярно обеспечивают безопасность паломников, регулярно прибывающих в монастырь.

Как сообщало ИА REGNUM, в средней школе населённого пункта Кочогот Мардакертского района Нагорного Карабаха прошёл интерактивный «Урок мира», на котором военнослужащие российского миротворческого контингента рассказали школьникам пятых и шестых классов о миротворчестве, а также о том, как обезопасить себя на территории, где проводились военные действия.

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