Миротворцы РФ в Карабахе сопроводили паломников в монастырь Амарас
Москва, 1 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечили паломникам из Армении безопасное посещение древнейшего монастырского комплекса Амарас Армянской апостольской церкви. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российские миротворцы не только сопроводили паломников в монастырь, но и сами стали его гостями.
Монастырь Амарас, расположенный вблизи линии разграничения на территории Мартунинского района Нагорного Карабаха, основан в начале IV века и является одним из раннесредневековых христианских монастырей. В средневековой Армении был известным религиозным и культурным центром. Российские миротворцы регулярно обеспечивают безопасность паломников, регулярно прибывающих в монастырь.
Как сообщало ИА REGNUM, в средней школе населённого пункта Кочогот Мардакертского района Нагорного Карабаха прошёл интерактивный «Урок мира», на котором военнослужащие российского миротворческого контингента рассказали школьникам пятых и шестых классов о миротворчестве, а также о том, как обезопасить себя на территории, где проводились военные действия.