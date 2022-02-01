Нейпьидо, , 09:57 — REGNUM Решение о продлении действия режим чрезвычайного положения еще на полгода приняли военные Мьянмы. Об этом 1 февраля сообщает газета Global New Light Of Myanmar со ссылкой на заявление Совета национальной обороны и безопасности.

Мьянма

«Все члены Совета национальной обороны и безопасности, включая временного президента [Мьин Све], единогласно приняли решение продлить еще на шесть месяцев объявленный период чрезвычайного положения по всей стране», — говорится в приводимом изданием заявлении.

Также указывается, что такое решение было принято советом в соответствии со статьей 425 конституции страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский санкционный список США по Мьянме пополнился семью физическими лицами и двумя организациями из этой страны.