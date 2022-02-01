Лос-Анджелес, США, , 09:55 — REGNUM Кооперативная приключенческая игра It Takes Two получит экранизацию для кино и телевидения. Об этом 1 февраля пишет Eurogamer, ссылаясь на данные Variety.

It Takes Two Скриншот YouTube

Экранизацией займётся компания dj2 Entertainment, которая в данный момент уже работает над адаптациями Tomb Raider, Disco Elysium и Sleeping Dogs. Сценарий к ней напишут Пэт Кейси и Джош Миллер — сценаристы «Соника в кино».

Отмечается, что процесс адаптации It Takes Two находится на очень ранней стадии. Пока что к работе не привлечена ни одна анимационная студия.

Напомним, что It Takes Two — это видеоигра о семейной паре, которая пытается восстановить свои отношения, волшебным образом оказавшись в телах кукол. Она стала обладателем престижной премии «Игра года» на церемонии The Game Awards 2021.

Читайте ранее в этом сюжете: Discord и PlayStation объявили об интеграции