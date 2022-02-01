Вашингтон, , 09:52 — REGNUM В министерство обороны США не поступало приказа о переброске американских войск на территорию Европы. Об этом 1 февраля сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Джон Кирби Politico.com

«Они (военные США) не получали приказа о развертывании. Им приказали быть готовыми в более сжатые сроки на случай, если альянс решит задействовать (силы быстрого реагирования НАТО — ред.)», — сказал он.

Также Кирби пояснил, что 8,5 тыс. военных США, получивших приказ приготовиться к отправке для усиления «восточного фланга» НАТО, являются вкладом Вашингтона в коллективные силы быстрого реагирования альянса.

При этом ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден анонсировал переброску «в ближайшее время» в Восточную Европу и страны НАТО американских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США решил вывезти из Белоруссии семьи своих дипломатических сотрудников из-за возможного обострения ситуации вокруг Украины.