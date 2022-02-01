Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM В Екатеринбурге задержали мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на банк. Им оказался 36-летний житель Березовского Свердловской области. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Банк

Trend.ru

Нападение произошло 30 декабря 2021 года. Неизвестный в маске и солнцезащитных очках вошел в помещение банка на улице Ленина. Мужчина угрожал работникам банка, требуя деньги. Он выдал расположенный на груди рюкзак за взрывное устройство.

Получить желаемое свердловчанину не удалось. Сотрудники банка вовремя нажали на тревожную кнопку. Заметив это, мужчина поспешно покинул здание.

Полицейским Екатеринбурга удалось задержать мужчину. Его уже судили за разбой и кражу. Кроме того, мужчина может быть причастен еще к ряду преступлений. За разбойное нападение свердловчанин может получить наказание до 15 лет лишения свободы.