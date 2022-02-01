Горно-Алтайск, , 09:51 — REGNUM В столице Республики Алтай Горно-Алтайске 31 января произошло крупное ДТП с участием автобуса и трёх автомобилей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

ДТП в Горно-Алтайске МВД Республики Алтай

Около 13 часов 34-летний водитель автобуса ПАЗ-32 054 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди автомобиль Toyota Camry. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo.

«После чего автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с остановившимся для поворота налево автомобилем Mazda 3, под управлением 43-летнего горожанина. В результате ДТП пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

На водителя автобуса вынесено постановление об административном правонарушении.

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