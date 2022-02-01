Токио, 1 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден может посетить Сеул в конце мая после прихода к власти нового правительства Южной Кореи. Об этом сообщает японская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на правительственный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Известно, что в мае глава Белого дома планирует совершить визит в Японию для участия в Четырёхстороннем диалоге по безопасности (QUAD), в котором также примут участие главы Японии, Индии и Австралии.

Однако график Джо Байдена может измениться из-за графиков австралийского и индийского коллег. Так, в Австралии в мае текущего года должны пройти федеральные выборы.

Отметим, что Джо Байден станет первым зарубежным лидером, посетившим Японию после прихода Фумио Кисиды к власти.