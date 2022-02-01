Мехико, , 09:50 — REGNUM Жители Мехико, получившие первый компонент «Спутника V» в качестве бустера вакцины от COVID-19, смогут въехать на территорию США. Такое мнение в интервью телеканалу Televisa выразил глава цифрового агентства общественных инноваций Мехико Эдуардо Кларк.

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«Для того, чтобы попасть в США, необходимо полностью завершить вакцинацию, поэтому те, кто привился препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств, могут въезжать [в США], пройдя полную схему вакцинации, вне зависимости от того, получили ли они в виде бустерной дозы «Спутник V» или другой препарат», — сказал Кларк.

Ранее стало известно, что первый компонент российской вакцины «Спутник V» будут использовать с качестве бустера для людей в возрасте от 40 до 49 лет в Мехико.