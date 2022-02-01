Иркутск, 1 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Пассажиропоток международных авиарейсов в аэропорту Иркутск сократился, по сравнению с 2020 годом, но быстро восстанавливается. Об этом 1 февраля сообщает телеграм-канал газеты «Областная» со ссылкой на данные Сибирского таможенного управления за 2021 году.

Правительство Иркутской области Аэропорт Иркутска

Всего за этот период инспекторы воздушного пункта пропуска Иркутск оформили 1205 воздушных судов. Пассажиропоток международных рейсов сократился почти на 12% с 163,3 тыс. в 2020 году до 143,5 тыс. в 2021 году.

Снижение объясняется с прекращением международного авиасообщения в январе 2021 года. С его возобновлением количество международных авиарейсов ежеквартально увеличивалось: в первом квартале инспекторы таможенного поста Аэропорт Иркутск оформили всего 39 воздушных судов, во втором — 335, в третьем — 391, в четвёртом — 440.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года рейтинг самых популярных заграничных направлений выглядел так: Пхукет — 33 952 пассажира, Бангкок — 29 949 человек, Камрань — 25 315 пассажиров, Утапао — 17 854 пассажира, Пекин — 13 631 человек.

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