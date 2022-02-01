Мамадыш, Татарстан, 1 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В городе Мамадыш ликвидировали пожар в жилом доме. В результате возгорания погибли трое мужчин, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Пожар

О пожаре в одноэтажном кирпичном частном двухквартирном доме на улице Дачная стало известно 1 февраля в 01:35. На момент прибытия первых расчетов возгорание происходило внутри дома. Ликвидировали открытое горение в 01:58. Площадь пожара составила три кв. метра. К тушению строения привлекались 10 единиц спецтехники и 32 человека.

В жилище были обнаружены тела троих мужчин в возрасте 33 и 35 лет. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожности при курении, передает «Татар-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в новогодние праздничные дни зарегистрировали 110 пожаров.

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