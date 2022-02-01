Якутск, 1 февраля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Якутске задержали мужчину, которого подозревают в распространении ложных сообщений о готовящемся взрыве в городском аэропорту. Горожанин заключён под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-сибирской транспортной прокуратуры.

Staselnik Аэропорт Якутска

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Следственные органы считают, что своими действиями житель Якутска создал опасность для людей и причинил имущественный ущерб. О «минировании» он сообщил 20 января с помощью электронной почты, и 27 января был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Мужчину могут наказать лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, три рейса задержали в аэропорту Якутска из-за сообщения о заложенных в воздушных судах взрывных устройствах. Взрывоопасных предметов в самолётах не обнаружили.