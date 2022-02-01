Ярославль, , 09:55 — REGNUM В Ярославле «Горзеленхозстрой» вышел на работу в усиленном режиме из-за непрекращающихся снегопадов. Об этом на еженедельном общегородском совещании в мэрии рассказал директор учреждения Виталий Запевалов.

Уборка снега в Ярославле City-yaroslavl.ru

Всего сейчас на улицах города задействовано свыше 100 единиц техники. От комбинированных дорожных машин до погрузчиков и самосвалов. После уборки дороги обрабатываются тремя разными видами реагентов.

«Основная задача предприятия на сегодняшний день — это сгребание выпавших снежных масс с улично-дорожных сетей города, тротуаров и остановочных комплексов. Только за сегодняшние сутки вывезено было 5 тысяч 822 кубических метра снега», — доложил директор МБУ «Горзеленхозстрой».

Снег в основном вывозится на полигон, в центральной части Ярославля продолжает работать снегоплавильная станция.

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