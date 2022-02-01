В Ярославле за сутки вывезли более 5 тысяч кубов снега
Ярославль, 1 февраля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Ярославле «Горзеленхозстрой» вышел на работу в усиленном режиме из-за непрекращающихся снегопадов. Об этом на еженедельном общегородском совещании в мэрии рассказал директор учреждения Виталий Запевалов.
City-yaroslavl.ru
Уборка снега в Ярославле
Всего сейчас на улицах города задействовано свыше 100 единиц техники. От комбинированных дорожных машин до погрузчиков и самосвалов. После уборки дороги обрабатываются тремя разными видами реагентов.
«Основная задача предприятия на сегодняшний день — это сгребание выпавших снежных масс с улично-дорожных сетей города, тротуаров и остановочных комплексов. Только за сегодняшние сутки вывезено было 5 тысяч 822 кубических метра снега», — доложил директор МБУ «Горзеленхозстрой».
Снег в основном вывозится на полигон, в центральной части Ярославля продолжает работать снегоплавильная станция.