Джакарта, , 09:47 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что процент активных случаев COVID-19 увеличился, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Kremlin.ru

«Будьте осторожны, потому что активные случаи выросли на 910%. С предыдущих 6 108 случаев на 9 января до 61 718 случаев на 30 января», — заявил президент Индонезии.

Глава государства также призвал контролировать запасы лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции и прав человека Индонезии предоставило ремиссию 25 из 69 заключенных-конфуцианцев на китайский Новый год.

Читайте ранее в этом сюжете: Заключенные в Индонезии получили ремиссию на китайский Новый год