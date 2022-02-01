Джакарта, 1 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что процент активных случаев COVID-19 увеличился, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Будьте осторожны, потому что активные случаи выросли на 910%. С предыдущих 6 108 случаев на 9 января до 61 718 случаев на 30 января», — заявил президент Индонезии.

Глава государства также призвал контролировать запасы лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции и прав человека Индонезии предоставило ремиссию 25 из 69 заключенных-конфуцианцев на китайский Новый год.