Тирасполь, , 09:47 — REGNUM В ходе 733 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 365 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 92 535 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 84 140 человек, в том числе за последние сутки — 32.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2014 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было четыре таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 1452 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 352 случая заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 626 человек, а также зафиксировали четыре смерти пациентов с COVID-19.