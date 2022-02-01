Москва, 1 февраля 2022, 09:46 — REGNUM Сегодня, 1 февраля, президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Магнитогорского металлургического комбината (ММК) с 90-летием создания предприятия, сообщатся на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что коллектив «Магнитки» многое сделал для индустриального подъёма России, внёс весомый вклад в Великую Победу в Великой Отечественной войне.
«Сегодня комбинат активно содействует обеспечению обороноспособности России, укреплению стратегических отраслей экономики — энергетики, строительства, машиностроения», — отметил Путин и пожелал коллективу ММК успехов.
ИА REGNUM ранее сообщало, в апреле 2021 года Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) запустил площадку для торговли продукцией в режиме онлайн.
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