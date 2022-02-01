Бухарест, 1 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В результате масштабного дорожно-транспортного происшествия на шоссе государственного значения в уезде Яссы (северо-восток Румынии) погибли семь человек и пятеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом 1 февраля сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, рано утром 1 февраля на трассе в условиях ограниченной видимости грузовой автомобиль, перевозивший в открытом кузове рабочих, врезался в фургон Скорой помощи и перевернулся. В итоге погибли водитель и пассажиры грузовика.

Водитель медицинского фургона, а также врач, медсестра и двое санитаров, находившиеся в машине, получили ранения. Беременная пациентка Скорой помощи не пострадала, женщину успешно доставили в ближайшее родильное отделение.

Согласно предварительной информации, причиной трагедии стало несоблюдение дистанции одним из участников дорожного движения. Расследованием обстоятельств инцидента занимается прокуратура уезда Яссы.