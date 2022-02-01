* запрещённая в России организация

Орел, , 09:48 — REGNUM Трое приверженцев экстремистской организации, запрещённой в Российской Федерации, «Свидетели Иеговы «Орел» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предстанут перед судом в Орловской области по обвинению в организации деятельности экстремистской организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

Следственный комитет Nnovgorod.sledcom.ru

Следствие полагает, что обвиняемые являлись руководителями местного отделения «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и занимались организацией её работы. В частности — «из экстремистских побуждений осуществляли на территории Орловской области созывы собраний, советов старейшин, в которых лично принимали участие, а также организовали распространение экстремистской литературы, сбор и расходование финансовых средств, привлечение жителей области к участию в преступной деятельности».

Обвиняемые свою вину не признают. Однако следователи собрали доказательную базу, прокуратурой утверждено обвинительное заключение и дело передано в суд для рассмотрения по существу.

В производстве орловских следователей также находятся уголовные дела в отношении ещё четыре человек, которые, по данным СК, являлись активными участниками экстремистской организации.