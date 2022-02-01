Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Противостояние «агрессии России на восточном фланге НАТО» обсудили в ходе телефонного разговора первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и глава МИД Румынии Богдан Ауреску. Об этом 1 февраля говорится в заявлении главы пресс-службы американского Госдепартамента Неда Прайса.

Венди Шерман

«Заместитель госсекретаря Шерман и министр иностранных дел Ауреску подтвердили важность стратегического партнерства США и Румынии в противодействии общим угрозам и вызовам, особенно перед лицом российской агрессии на восточном фланге НАТО», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что Шерман и Ауреску договорились вести сотрудничество в вопросах безопасности на Черном море и «объединиться против российской агрессии».

Также отмечается, что стороны в ходе беседы подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января по инициативе США было созвано заседание Совета Безопасности ООН, посвященное обсуждению напряжения на российско-украинской границе и «возможному нападению России на Украину».

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.