Уфа, 1 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Более пяти тысяч бездомных животных отловили в 2021 году в Уфе. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

БФ «Твори добро» Спасенная собака

Сообщается, что в Уфе безнадзорных животных отлавливают по поступающим обращениям жителей и юридических лиц. Так, в прошлом году в городе подрядные организации отловили 5 623 безнадзорных животных. В январе текущего года произведен отлов 187 собак.

«Поступившие заявления направляются в специализированную организацию и рассматриваются в трехдневный срок. Специалисты организации выезжают по адресу, указанному в заявлении, проверяют наличие животных без владельцев, подлежащих отлову. При необходимости связываются с заявителем и уточняют место их нахождения. Также за администрациями районов города закреплено ответственное лицо за ведение вопросов по отлову безнадзорных животных, которое совместно с подрядными организациями осуществляет выезды с целью своевременного реагирования на заявки», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Гафура Клызбаева.

Отмечается, что в городе каждый день работают четыре бригады по отлову безнадзорных животных. В первую очередь, специалисты выезжают на территории около школ, детских садов и других социальных учреждений.

Всех отловленных животных осматривают ветеринары, животные помещаются в приют и содержатся на карантине в течение 14 дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе отловили 12 бродячих собак после нападения на школьника.