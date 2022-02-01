Оренбург, 1 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области в декабре 2021 года индекс цен производителей промышленных товаров, предназначенных дляреализации на внутреннем рынке, составил 105,4%, а с начала прошлого года — 154,9%. Об этом сообщает Оренбургстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В сфере добычи полезных ископаемых индекс цен вырос до 107,2%, в обрабатывающих производствах — 102,5%. В сфере обеспечения электрической энергией, газом, паром и кондиционировании воздуха показатель снизился до 99,8%.

В конце года среди промтоваров существенно подорожала сера техническая газовая (на 21,4%), сульфиды, сульфиты и сульфаты (на 16,7), ферросилиции (на 15,0%).

Индекс цен производителей сельхозпродукции в декабре 2021 года составил 101,1%, а за весь год — 119,8%. Цены на продукцию растениеводства снизились на 0,6%, в том числе на морковь столовую — на 22,9, огурцы закрытого грунта — на 4,1%. Продукция животноводства подорожала на 4,2%.