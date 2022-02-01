Кызыл, 1 февраля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки от COVID-19 излечились 702 человека. Выявлен в то же время 461 новый носитель коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Из 461 заболевших мужчин — 147, женщин — 314. По возрасту: детей до 17 лет — 114, от 18−49 лет — 208, 50−64 лет — 93, старше 65 лет — 46. Работников образования — 69, здравоохранения — 29», — отметили в ведомстве.

Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено более 4 тыс. случаев инфицирования.

По данным на 1 февраля, в ковидных стационарах республики лечатся 1198 пациентов, в том числе 153 ребёнка и 129 беременных женщин. Состояние 95 больных оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда достигла 80,8%.