Будапешт, , 09:47 — REGNUM Венгерский премьер-министр Виктор Орбан до встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поговорит по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

Виктор Орбан (сс) European People's Party

«Перед встречей господин премьер-министр проведёт переговоры по телефону с президентом Франции Макроном… и ещё сегодня вечером состоятся его телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом», — сказал Сийярто.

Орбан 1 февраля прибудет в Россию с рабочим визитом. Переговоры с ним проведёт российский президент Владимир Путин. Ожидается, что лидеры обсудят подготовку к строительству в Венгрии атомной электростанции, долгосрочный газовый контракт и производство в этой стране российской вакцины «Спутник V». Орбан, как сообщало ИА REGNUM, намерен добиться увеличения поставок российского газа.

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