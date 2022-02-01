Сан-Матео, США, 1 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Обладатели консолей семейства PlayStation теперь могут связать свои аккаунты PSN с профилями Discord — популярной платформы для общения. Об этом 1 февраля пишет Eurogamer.

Playstation.com Геймпад

На данном этапе интеграция двух сервисов позволит игрокам показывать в своих профилях Discord, в какие игры на PlayStation они играют. Таким образом, друзья смогут следить за игровой активностью друг друга в Сети и получать уведомления в том случае, если их товарищ запустил игру с поддержкой кроссплея.

Сейчас новая функция доступна только в США. Ожидается, что в других странах она появится «в ближайшее время».