Чита, , 09:39 — REGNUM Кинотеатрам Забайкалья с 1 февраля разрешено принимать к оплате «Пушкинскую карту»: к проекту присоединились находящиеся в Чите «Бригантина», «Удокан» и «Россия». Подробности сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Начиная с сегодняшнего дня молодые люди могут оплачивать картой билеты на отечественные фильмы, созданные при поддержке министерства культуры России и Фонда кино.

В 2022 году каждому участнику программы на карту начислено пять тысяч рублей. Две из них теперь можно потратить на посещение кинотеатров. «Бригантина» и «Удокан» предлагают к просмотру отечественные кинокартины «Чемпион мира» и «Последний Богатырь. Посланник тьмы».

Напомним, программа «Пушкинская карта» реализуется министерством культуры Российской Федерации по инициативе президента России Владимира Путина и направлена на популяризацию культуры среди молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.

В Забайкальском крае сегодня по «Пушкинским картам» можно посещать 27 государственных и учреждений культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со стремительном ростом заражений коронавирусом в Забайкалье объявлено о переводе культурных мероприятий в онлайн-формат уже с 31 января.

Читайте также: Культурные мероприятия Забайкалья переведены в онлайн-формат из-за пандемии