Петропавловск-Камчатский, 1 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. По уголовному делу известного миллионера Камчатки, экс-депутата от «Единой России» Игоря Редькина переквалифицировали статью, в результате чего он может получить более мягкое наказание, сообщил ИА «Кам 24» источник в правоохранительных органах.

(сс) jasongillman Ружье

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Изначально Редькин проходил обвиняемым по уголовному делу по статье «умышленное убийство», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы максимум на 15 лет. В процессе следствия статью переквалифицировали на «причинение смерти по неосторожности». Максимальный срок лишения свободы по этой статье — два года.

Региональное СМИ предполагает, что в конечном итоге миллионер вообще избежит реального срока лишения свободы и отделается ограничением свободы или исправительными, принудительными работами.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года Игорь Редькин сознался в непреднамеренном убийстве мужчины. Он отправился на свалку с оружием и хотел отпугнуть медведя. В темноте он выстрелил, как ему показалось, в косолапого хищника. Позже выяснилось, что в больнице от огнестрельного ранения, полученного на свалке, скончался 30-летний местный житель. После этого Редькин сам отказался от участия в выборах депутатов Законодательное собрания края.

За 2020 год Редькин задекларировал доход в сумме более 314 млн рублей, а его супруга официально заработала 400 млн рублей.