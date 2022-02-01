Ереван, , 09:40 — REGNUM Спикер парламента Армении Ален Симонян 1 февраля принял отставку президента Армена Саркисяна. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Армен Саркисян President.am

«На основании заявления об отставке президента республики и руководствуясь требованиями статьи 142 конституции Республики Армения и пункта 2 части 1 и части 2 статьи 147 регламента Национального собрания считать полномочия президента республики Армена Саркисяна прекращёнными», — говорится в тексте документа.

После этого будет определена дата голосования на выборах нового президента страны.

Напомним, Саркисян подал в парламент Армении заявление об отставке 23 января. Он заявил, что уходит, так как не может, находясь на этой должности влиять на политику государства. Саркисян до 31 января включительно мог отозвать своё заявление.

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