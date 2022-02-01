Москва, , 09:37 — REGNUM Последняя торговая сессия января сложилась для рубля позитивно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Российская валюта укрепилась почти на 1 рубль к доллару, закрыв день на отметке в 77,34 единицы при открытии в 78,33.

К евро прирост оказался несколько скромнее — на старте торгов курс составлял 87,40 рубля, закрытие произошло по 86,88 рубля за одну единицу европейской валюты.

Основной темой на повестке дня для рубля остается геополитика. С одной стороны, новости в большинстве своем выходили достаточно тревожные — от возможных санкций против олигархов и ареста имущества до новых поставок вооружения на Украину.

Но при этом любой геополитический позитив сейчас воспринимается рынком куда острее, а к этому можно отнести сообщения от властей Украины о ненападении на Донбасс, переговоры Владимира Путина и Бориса Джонсона, а также предстоящий днем разговор Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Серьезную поддержку российской валюте оказывают и цены на энергоносители — нефть по-прежнему стоит дороже $90 за баррель, а фьючерсы на газ в США выросли на 20% за три дня.

Кроме этого, никуда не делись проблемы Европы с заполненностью хранилищ, что оказывает некоторое давление на европейскую валюту относительно рубля.

Февраль для рубля может быть как умеренно позитивным, так и резко негативным, поскольку главным фактором будет оставаться геополитика и ситуация вокруг Украины.

Крайне маловероятно, что какие-либо серьезные шаги по эскалации конфликта будут предприняты в этом месяце из-за Олимпиады в Китае, но санкционная повестка и провокации могут серьезно ударить по российской валюте.

Технически при укреплении до 76 рублей за доллар возможно продолжение роста рубля до 73−74, но пока что это выглядит маловероятным.

Предполагаемый коридор движения на февраль — 76−82 рубля за доллар и 84−92 — за евро», — дал прогноз эксперт.

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