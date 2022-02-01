Москва, 1 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Последняя торговая сессия января сложилась для рубля позитивно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Российская валюта укрепилась почти на 1 рубль к доллару, закрыв день на отметке в 77,34 единицы при открытии в 78,33.

К евро прирост оказался несколько скромнее — на старте торгов курс составлял 87,40 рубля, закрытие произошло по 86,88 рубля за одну единицу европейской валюты.

Основной темой на повестке дня для рубля остается геополитика. С одной стороны, новости в большинстве своем выходили достаточно тревожные — от возможных санкций против олигархов и ареста имущества до новых поставок вооружения на Украину.

Но при этом любой геополитический позитив сейчас воспринимается рынком куда острее, а к этому можно отнести сообщения от властей Украины о ненападении на Донбасс, переговоры Владимира Путина и Бориса Джонсона, а также предстоящий днем разговор Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Серьезную поддержку российской валюте оказывают и цены на энергоносители — нефть по-прежнему стоит дороже $90 за баррель, а фьючерсы на газ в США выросли на 20% за три дня.

Кроме этого, никуда не делись проблемы Европы с заполненностью хранилищ, что оказывает некоторое давление на европейскую валюту относительно рубля.

Февраль для рубля может быть как умеренно позитивным, так и резко негативным, поскольку главным фактором будет оставаться геополитика и ситуация вокруг Украины.

Крайне маловероятно, что какие-либо серьезные шаги по эскалации конфликта будут предприняты в этом месяце из-за Олимпиады в Китае, но санкционная повестка и провокации могут серьезно ударить по российской валюте.

Технически при укреплении до 76 рублей за доллар возможно продолжение роста рубля до 73−74, но пока что это выглядит маловероятным.

Предполагаемый коридор движения на февраль — 76−82 рубля за доллар и 84−92 — за евро», — дал прогноз эксперт.

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