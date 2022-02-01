Ставрополь, , 09:37 — REGNUM В столице Ставропольского края освобождена от должности директор гимназии №24 Александра Будяк. Её признали виновной в мошенничестве и вынесли наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. Ей также запрещено занимать должности, связанные с воспитанием детей, пишет NewsTracker.

Вынесение приговора Kurgan.veved.ru

Известно, что гимназия, которой руководила Александра Будяк, несколько лет подряд входила в топ-500 лучших школ России, за выдающиеся заслуги, способствующие экономическому и социальному процветанию России, школа награждена орденом «Звезда Отечества». Сама Будяк была сопредседателем краевого штаба ОНФ, а в последнее время экспертом этой организации.

Напомним, 19 января 2022 года Промышленный районный суд Ставрополя вынес директору школы приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Подробностей расследования уголовного дела на официальных сайтах правоохранительных органов нет. В администрации города сообщили, что исполняющим обязанности директора школы назначен заместитель руководителя образовательной организации.