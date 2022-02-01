Пхеньян, , 09:35 — REGNUM В МИД КНДР осудили Японию и Францию за призыв свернуть ядерную и ракетную программы.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении, опубликованном 31 января на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства, Пхеньян назвал данное требование «неприемлемым вызовом для права на справедливую самооборону и явным вражеским действием против государства».

«Меры по укреплению обороноспособности являются частью пятилетнего плана по развитию национальной обороны КНДР. Они не представляют угрозы ни для какой-либо страны», — говорится в заявлении.

Напомним, что 20 января министры иностранных дел и обороны Японии и Франции выступили с совместным заявлением, в котором призвали Пхеньян отказаться от ядерной и ракетной программ.