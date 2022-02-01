Пекин, , 09:35 — REGNUM В Пекин для участия в зимних Олимпийских играх 2022 гола прибыли сборные команды России по бобслею, скелетону и прыжкам на лыжах с трамплина.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

Как сообщает ТАСС, самолет с российскими олимпийцами на борту прилетел в аэропорт Шоуду в 09:38 (04:38 мск).

При этом в состав соборной России по бобслею входят пилоты Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов, которые выступали в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира по этому виду спорта.

Также в соревнованиях бобов-двоек среди женщин на Олимпиаде выступят Надежда Сергеева и Анастасия Макарова, при этом Сергеева будет также участвовать в заездах монобобов.

Кроме того, в Пекин прибыли разгоняющие Алексей Пушкарев, Павел Травкин, Михаил Мордасов, Василий Кондратенко, Алексей Лаптев и Дмитрий Лопин, а также запасной Александр Ефимов. У женщин разгоняющие — Юлия Беломестных и Елена Мамедова, а также запасная — Юлия Егошенко.

Помимо того, в состав олимпийской сборной России по скелетону вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Евгений Рукосуев и Даниил Романов. А в состав российской команды по прыжкам на лыжах с трамплина — Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков, Ирина Аввакумова, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ирма Махиня.