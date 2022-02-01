Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Около 3,5 тыс. человек эвакуировали из государственного музея «Эрмитаж» после анонимного сообщения о «заминировании», сообщил ИА REGNUM 1 апреля источник, знакомый с ситуацией.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

О якобы угрозе взрыва стало известно после звонка злоумышленника. В результате всех посетителей и сотрудников музея было решено эвакуировать.

«Охраняющие Государственный Эрмитаж сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказывают помощь в проведении эвакуации и оцеплении объектов музея», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.