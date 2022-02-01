Улан-Удэ, 1 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Бурятии по итогам 2021 года построены 2316 домов на 3685 квартир общей площадью 279,3 тыс. кв. метра. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объёмы выросли на 1,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Министерство строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Достроенные дома в Улан-Удэ

При этом три из четырёх квартир (73,4% или 204,9 тыс. кв. метров) были построены населением на свои или заёмные средства.

«В январе-декабре 2021 года объемы жилищного строительства в сельской местности уменьшились на 25,2% к соответствующему периоду прошлого года, в городах и поселках городского типа — увеличились на 13,7%», — отметили в службе статистики.

По темпам ввода жилья лидирует столица республики Улан-Удэ, где построено 68,5% квартир. Объёмы строительства также выросли в Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском и ряде других районов.

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