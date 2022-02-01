Бамиан, , 09:32 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Якавланге, провинция Бамиан в Афганистане, четыре человека погибли и шесть получили ранения.

Авария Tysto

По сообщению информационного агентства «Шафакна», местные жители сообщили о трех дорожно-транспортных происшествиях в местности Келиган, относящейся к району Якавланга.

По их словам, основной причиной автоаварий в этом районе является узость дороги.

В первых двух ДТП никто не пострадал, но в результате недавней аварии три человека погибли и семь получили ранения, когда их автомобиль сошёл с дороги, один из пострадавших позже скончался. Состояние здоровья ещё троих пострадавших критическое.

Жители просят власти обратить внимание на ремонт и расширение этой дороги, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия в этом районе.