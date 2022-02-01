Хабаровск, 1 февраля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В районе имени Лазо, в посёлке Южный, сдали в эксплуатацию новую модульную дизельную электростанцию взамен изношенной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Подстанция модульного типа

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В посёлке проживает чуть более 160 человек.

«На данный момент треть устаревших ДЭС в крае уже обновили. Работа ведётся в рамках плана, по которому надо заменить 21 локальную электростанцию. Они расположены в деревянных строениях, а их износ составляет от 75 до 100%», — пояснил губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии обсудили планы строительства атомной электростанции малой мощности в Усть-Янском районе республики. Одним из основных потребителей вырабатываемой ею электроэнергии станет компания, осваивающая Кючусское золоторудное месторождение.