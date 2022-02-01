Курган, , 09:31 — REGNUM В Кургане пассажирский автобус и автокран столкнулись на проспекте Маршала Голикова. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.

Автобус ПАЗ-3205 Stanislav Kozlovskiy

Автокран на основе «КАМАЗа» выезжал на главную дорогу со второстепенной и не уступил дорогу двигавшемуся автобусу «ПАЗ», сообщают в городской Госавтоинспекции. Автобус и автокран столкнулись — пострадали три пассажира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени утром 27 января загорелась маршрутное такси, в котором находились девять человек.

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