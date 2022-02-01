Москва, 1 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В 2021 году власти Москвы заключили 1755 договоров купли-продажи нежилой недвижимости, сообщил 1 февраля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Mos.ru Нежилая недвижимость

«Этот показатель превысил общее количество сделок за три предыдущих года. Из года в год количество заключенных сделок увеличивается, в 2018-м было заключено 294 сделки, в 2019-м — 522, а в 2020-м — 898 договоров», — рассказал Ефимов.

По его словам, 807 сделок с городом заключили физические лица, 669 — индивидуальные предприниматели, а ещё 279 — юрлица. В 2021 году наибольшим спросом пользовались машино-места — 1125 договоров.

В мэрии отмечают, что город скорректировал процесс подготовки лотовой документации, перевёл процедуры торгов в цифровое пространство, изменил правила заключения договоров по некоторым видам аукционов. В целом эти факторы повлияли на рост числа заключенных сделок.