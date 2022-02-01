Вашингтон, 1 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Японская компания Sony объявила о покупке за $3,6 млрд студии Bungie, являющейся создателем таких известных серий видеоигр, как Destiny и Halo. Об этом 31 января сообщает пресс-служба американского офиса компании.

Bungie.net Подклассы Стазиса в Destiny 2

пресс-служба Sony «Мы рады сообщить о заключении соглашения между Sony Interactive Entertainment и Bungie о приобретении последней. Один из величайших разработчиков видеоигр в мире теперь вольётся в семью Sony».

В комментариях профильных СМИ отмечается, что подготовка к сделке велась Sony около 5−6 месяцев. И этой покупкой стремление японского гиганта к увеличению числа внутренних студий PlayStation, которые должны помочь ей в конкуренции с консолью Xbox компании Microsoft, не ограничится.

По словам главы главы Bungie Пита Парсонса, студия и в составе Sony сохранит достаточную творческую независимость и право издавать свои игры на разных игровых платформах.

Напомним, что с 2000 по 2007 год Bungie входила в состав Microsoft.

Как сообщало ИА REGNUM, сектор видеоигр в 2022 году стремится к новому рекорду в $150 млрд, который будет достигнут благодаря сделкам, финансированию и IPO. Только за первые несколько недель 2022 года Microsoft за $70 млрд приобрела Activision Blizzard, а Take-Two Interactive предложила $11 млрд за Zynga.