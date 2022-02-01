Орел, , 09:28 — REGNUM Проверку в связи с возможными нарушениями, допущенными при проведении аукционов по приобретению квартир для детей-сирот, объявленных в 2022 году, начали следственные органы СУ СКР по Орловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления Александр Коргин.

Следственный комитет Sledcom.ru

Проверка была инициирована в связи с публикацией в СМИ о том, что органами Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области выявлены нарушения со стороны управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла при проведении аукционов, объявленных администрацией областного центра в 2021 году. Торги по приобретению квартир для детей-сирот были объявлены, но признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в них. Причиной срыва, по данным журналистов, могли стать условия, прописанные организаторами торгов — слишком крупные лоты. В ходе проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации города Орла, уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года после вмешательства органов следствия администрация Орла обеспечила квартирой девушку-сироту — изначально, когда она обращалась к чиновникам, чтобы встать в очередь на квартиру, ей было отказано. Жилье девушке предоставили только после принятия мер следователями.