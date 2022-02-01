Тбилиси, , 09:28 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме в Рустави, обязательно выполнит угрозу перейти к «крайней форме протеста». Об этом сообщил журналистам представитель основанной им партии «Единое национальное движение» Коба Накопия.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ультиматум никуда не исчез. Вы знаете, что Михаил Саакашвили, когда он что-то говорит, он обязательно делает, он последователен в своих решениях», — сказал Накопия.

Он заявил, что экс-президент сделает соответствующее заявление в течение ближайших дней. Тогда же он объявит, что это будет за форма протеста.

Напомним, 3 января Саакашвили заявил, что к нему в тюрьму не пускают персонального врача, а также «независимых» врачей из международной НКО. Политик дал властям страны срок до 6 января на то, чтобы они отменили это ограничение, в противном случае он найдёт способ протестовать. Когда через три дня ультиматум экс-президента остался без внимания, он завил, что даёт властям срок до конца января.