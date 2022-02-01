Тбилиси, 1 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме в Рустави, обязательно выполнит угрозу перейти к «крайней форме протеста». Об этом сообщил журналистам представитель основанной им партии «Единое национальное движение» Коба Накопия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Ультиматум никуда не исчез. Вы знаете, что Михаил Саакашвили, когда он что-то говорит, он обязательно делает, он последователен в своих решениях», — сказал Накопия.

Он заявил, что экс-президент сделает соответствующее заявление в течение ближайших дней. Тогда же он объявит, что это будет за форма протеста.

Напомним, 3 января Саакашвили заявил, что к нему в тюрьму не пускают персонального врача, а также «независимых» врачей из международной НКО. Политик дал властям страны срок до 6 января на то, чтобы они отменили это ограничение, в противном случае он найдёт способ протестовать. Когда через три дня ультиматум экс-президента остался без внимания, он завил, что даёт властям срок до конца января.